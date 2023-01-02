twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح أبل وجمعة الاثنين 2023/1/2 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2336 A+ A- استمع الشيخ د.إبراهيم الدعيج متوسطا عبدالرضا بولند ومحمد أبل والمعرس وعارف جمعةالشيخ أحمد عبدالله الأحمد مهنئاالشيخ محمد الخالد والشيخ د.أحمد الناصر يهنئانالشيخ سالم عبدالله الجابر يقدم التهانيالمعرس د.خالد محمد أبلالشيخ د.سالم جابر الأحمد مهنئا بالمناسبةالشيخ خالد العبدالله والشيخ عبدالله سالم العلي يقدمان التهنئةالشيخ خالد البدر والشيخ ناصر أحمد صباح السالم ود.فاضل صفر يباركونالشيخ دعيج المالك والمستشار ضاري العثمان يباركانالشيخ د.أحمد الناصر والشيخ محمد الأحمد والشيخ ناصر الأحمد والشيخ عبدالله الأحمد يباركونالشيخ صباح الناصر والشيخ محمد صباح الناصر يباركان بالمناسبة السعيدةالشيخ تمام مشعل الصباح مباركاالمستشار محمد أبوالحسن مهنئاخالد الجارالله مباركاالنائب خليل الصالح مباركاالسفير العماني د.صالح الخروصي مهنئاالسفير القطري علي بن عبدالله زيد آل محمود مباركاالسفيرة التركية طوبا نور سونمز مهنئةعبداللطيف الروضان مهنئاد.أنس الرشيد وسليمان البحوة يقدمان التهانيحسن أبل وخالد أبل ومختار أبلد.إسماعيل خضر الشطي مباركالؤي جاسم الخرافي مهنئايوسف الجلاهمة وعبدالعزيز السهلي يهنئان أقام محمد حمزة أبل حفل زفاف نجله د.خالد على كريمة عارف عباس جمعة، بحضور جمع من الشيوخ والديبلوماسيين والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.