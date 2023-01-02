أقام محمد حمزة أبل حفل زفاف نجله د.خالد على كريمة عارف عباس جمعة، بحضور جمع من الشيوخ والديبلوماسيين والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني بالمناسبة السعيدة.

ألف مبروك.