اختتمت شركة الحمراء العقارية الربع الأخير من العام الماضي بنجاح، حيث احتفلت الشركة بعام حافل في مركز الحمراء للتسوق في مدينة الكويت.

ونظمت خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من العام سلسلة من فعاليات المسؤولية المجتمعية والترفيه، والتي شهدت حضورا لافتا من مختلف شرائح المجتمع، لتعزز دور المركز كنقطة لقاء وتواصل للمجتمع وأفراده.



وانطلاقا من قناعات شركة الحمراء العقارية بأهمية العطاء، فقد أطلقت ودعمت مجموعة من المبادرات والحملات في برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق لدعم الأهداف النبيلة والجهود الدولية التي تصب في رخاء الجميع، وتضمنت حملات للتوعية الصحية والكشف المبكر والاستشارات الطبية والتطوع، والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة العديد من الأشخاص.



واحتفالا بالشهر الوردي، دشنت الشركة حملة الحمراء للتوعية بسرطان الثدي على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات المركز التجاري وواجهات المحلات.

وتضمنت الحملة حفلات موسيقية قدمتها مطربات ارتدين اللون الوردي كل سبت خلال شهر أكتوبر. وأقيمت في المركز التجاري منصة لمستشفى عالية الدولي لنشر الوعي بمخاطر سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر. وقد أسهمت هذه المبادرة في اكتشاف 10 حالات محتملة، بما أتاح التعامل معها وعلاجها بشكل مبكر.

كما قدم مدربون من سيركت بلس حصص لياقة بدنية وندوات حوارية للتوعية.



ونظمت كذلك حملة للتوعية بسرطان البروستاتا، وأطلقت رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي وشاشات وواجهات مركز التسوق.

ودعت زوار المركز لحضور ندوات توعوية في منصة ميدسيل، والاستفادة من الكشف الحيوي المجاني، وخصومات حصرية وعروض وباقات خاصة. كما قدم صالون فينالدي للحلاقة قصات وحلاقة اللحية بشكل مجاني على مدار يومين، وذلك دعما لشهر التوعية بسرطان البروستاتا في نوفمبر.



وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، تعاون مركز دسمان للسكري مع بيت التمويل الكويتي للتوعية وتقديم فحوصات واستشارات مجانية.

واستضافت مجموعة سند الخيرية مجموعة من مرضى تصلب الأنسجة وعائلاتهم خلال فعالية هادفة للتوعية بالمرض وتوفير منصة للمرضى للتعبير عن تجاربهم وخبراتهم في التعامل مع التحديات التي ترافقه.

وقد وفرت شركة الحمراء العقارية المساحة اللازمة لإقامة هذه الحملات التوعوية. ورعت بالشراكة الفعالية الختامية لرابطة أخوات المحبة في الكويت سعيا لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء حول العالم.

وقد استضافت الفعالية الصحافية اللبنانية جيزيل خوري، والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه النساء في قطاع الإعلام. ودعما لهذه البادرة، أضاءت الشركة واجهة برج الحمراء للأعمال باللون البرتقالي طوال مدة الحملة بين 26 نوفمبر و10 ديسمبر.



وقد نظمت شركة الحمراء العقارية ماراثون الحمراء للتجديف 2022 في 29 أكتوبر في مركز التسوق، والذي استقطب مشاركة 21 فريقا تنافست في فئتي المختلطة والنساء لتسجيل أطول مسافة مقطوعة خلال 30 دقيقة.

وحصل كل مشارك على خصم بقيمة 1.000 دينار لعلاج إنفيزالايت من مركز البيان لطب الأسنان. فيما نال الفائزون بالمركزين الأول والثاني في الفئتين جوائز بقيمة 600 دينار و400 دينار على التوالي.

وحصل الفائزون بالمركز الثالث في الفئتين على اشتراك في برنامج الوجبات لمدة أسبوع من ديناز آند ليناز، وتشكيلة مختارة من منتجات وعلاجات العناية بالبشرة من ديكار.



وضمن جهودها الرامية لتطوير مركز الحمراء للتسوق وتعزيز مكانته كوجهة رائدة لأسلوب الحياة العصري، والارتقاء بتجربة ومتعة التسوق فيه، نظمت شركة الحمراء العقارية سلسلة من الفعاليات الترفيهية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واحتفلت بالذكرى العاشرة لافتتاح برج الحمراء للأعمال في 12 ديسمبر 2012.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح أقيم تحت رعاية المغفور له بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي آنذاك. وقد قدم المركز هدية لمواليد 12 ديسمبر تمثلت في قسائم بقيمة 50 دينارا.



وعاد مهرجان المأكولات والقهوة السنوي في نسخة 2022 بالتعاون مع فودباز. وأقيم المهرجان في بلازا مركز الحمراء للتسوق في يومي الثلاثاء الأخيرين من شهري نوفمبر وديسمبر، وسيستمر في يناير وفبراير 2023.

واختتم العام باحتفالات ممتعة برأس السنة، تميزت بإيقاعات الموسيقى وكشك التقاط الصور وتلوين الوجه للأطفال وألعاب فيديو مجانية وعرض ضوئي، رافقتها أنشطة عائلة منها عروض الفقاعات وخفة اليد والدمى والبالونات.