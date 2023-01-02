أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» عن أن شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية طلبتا ترسية عدد من العقود والمناقصات بقيمة تزيد على 85 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان شركة نفط الكويت تقدمت بطلب ترسية مناقصة مراقبة حالة وتقديم خدمة الصيانة الوقائية لمرافق الانتاج في جنوب وشرق الكويت بقيمة 22.6 مليون دينار، حيث قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم ويحال للقطاع الفني.

وقالت المصادر ان «جهاز المناقصات» قرر ترسية عقد تزويد أيد عاملة فنية متخصصة للاسطول البحري بقيمة 15.2 مليون دينار.



وقرر الجهاز كذلك تأجيل البت في قرار ترسية مناقصة خدمات الصيانة لمرافق الانتاج لمناطق جنوب الكويت بقيمة 30.8 مليون دينار، وعمل موازنة تثمينية للاسعار مع الشركة التي حازت أقل الاسعار، إلى ذلك حصلت شركة نفط الكويت على الموافقة على طلب طرح مناقصة مشروع استعادة الغطاء النباتي شمال وجنوب الكويت.

من جهة أخرى، تقدمت شركة البترول الوطنية بطلب إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للموافقة على التعاقد المباشر لعقد صيانة وتوريد قطع غيار معدات التحكم المرتبطة بهانويل في مصافي الشركة بمبلغ اجمالي وقدره 7.9 ملايين دينار، حيث قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع لاحق لحين الرد على ملاحظات الجهاز.



وطلبت الشركة التمديد الرابع لعقد مناقصة صيانة واصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في المصافي الثلاث المبرم مع شركة المركز الكويتي لصيانة الحقول لمدة ستة أشهر مشهرة من تاريخ 3 فبراير 2023 حتى 2 أغسطس 2023 بمبلغ اجمالي قدره 751 ألف دينار.



الى ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات الموافقة على طلب الشركة عمل موازنة أسعار لمناقصة خدمات مراقبة الجودة لمصافي الشركة، إذ أفادت شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية بوجود خطأ محاسبي بالتسعير عند قيامهم بإعادة تقييم عرض السعر الخاص بالفئة (A)، حيث بلغت القيمة الاصلية 1.48 مليون دينار، والقيمة المعدلة 1.36 مليون دينار والخطأ المحاسبي 120 ألف دينار.