

أعلن بنك الكويت الدولي KIB العام الحالي عن تقديم خدمات سفر فاخرة لعملاء فئة Black، وذلك بالتعاون مع Blue Aviation، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسهولة، ومدعومة بباقة متكاملة من المزايا التي تلبي احتياجات العملاء خلال سفرهم إلى وجهاتهم المفضلة.



وتعليقا على هذه المبادرة، قال مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس الخدمات المصرفية المتميزة في KIB، فيصل الشويرد: «نحن نواصل التزامنا بمكافأة جميع عملائنا المتميزين، واليوم نقدم لعملائنا فرصة حصرية للتمتع بتجربة مصرفية غير مسبوقة خلال سفرهم، على مشارف العام الجديد»، وأضاف: «ما يزال حرص KIB، منذ إطلاقه حساب Black، واضحا من خلال الاهتمام الخاص والمستمر بعملاء هذه الفئة المميزين، إضافة إلى مواصلة إطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، والمدعومة بمزايا حصرية، مصممة لتناسب أسلوب الحياة العصري وترقى إلى مستوى تطلعات العملاء الهادفة إلى التفرد بأعلى درجات الرفاهية، وبالتحديد الخدمات الخاصة بموسم السفر».



وتشمل خدمات السفر الفاخرة مجموعة غنية ومتنوعة من المزايا التي يمكن لعملاء فئة Black من KIB التمتع بها خلال سفرهم، بدءا بحجز طائرة خاصة من بين 100 طراز، مرورا بخدمات الترحيب على السجادة الحمراء والتنقل بسيارة الليموزين وغيرها من السيارات الفاخرة، وليس انتهاء بمزايا الاسترداد النقدي، الخصومات على أسعار الإقامة وخدمات VIP في المطارات العالمية من ضمنهم مطار هيثرو، التسهيلات الجمركية، حجوزات قاعات المؤتمرات المجهزة بوسائل الراحة والرفاهية، وغيرها الكثير من الخدمات والمزايا المخصصة لتقديم تجربة لا تضاهى.

كما يحصل العميل على الاسترداد النقدي (الكاش باك) لغاية 5% عند استخدام بطاقة فيزا إنفينيت من KIB لحجز خدمات السفر المميزة عن طريق Blue Aviation. علما أنه لحجز الطائرة الخاصة، يمكن للعملاء الاتصال على الرقم 22050745.