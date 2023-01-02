ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك السحب ربع السنوي الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها 250 ألف دينار في الرابع من يناير الجاري وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: «ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب». وأضافت خزعل: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد».