

القاهرة - خلود أبوالمجد



أقيم في دبي العرض الخاص الأول لفيلم «شلبي»، بحضور بطل الفيلم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمخرج بيتر ميمي، وسط حضور الجمهور العربي في دولة الإمارات، وأيضا عدد من الأصدقاء الذين شاركوا كريم وبيتر الاحتفال بعرض العمل الذي يشارك في بطولته: روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، ومن تأليف مصطفى حمدي، قصة وإخراج بيتر ميمي، والفيلم اجتماعي كوميدي ومن المقرر أن يبدأ عرضه في سينمات مصر الأسبوع المقبل.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب «صابر» الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي يعمل في أحد بيوت الرعب بالملاهي، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يُطلق عليها «شلبي» ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال الأحداث وتقع بينهما قصة حب.



وطرح صناع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان «ابن البطة السودة»، غناء الفنان رامي جمال والمطرب أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



ويعد فيلم «شلبي» هو التعاون الثاني بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما معا من خلال فيلم «من أجل زيكو»، كذلك حققت أغنية الفيلم «الغزالة رايقة» أصداء واسعة.