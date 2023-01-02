

القاهرة - محمد صلاح



تستعد الفنانة بشرى لإنتاج فيلم «أولاد حريم كريم»، وهو الجزء الثاني لفيلم «حريم كريم»، بطولتها مع مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وريهام عبدالغفور ومجموعة من النجوم الشباب، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول أولاد كريم الذين أصبحوا شبابا ولهم مشاكلهم الاجتماعية مع آبائهم، وذلك في إطار كوميدي.



وتعيش بشرى حالة من السعادة بنجاح أغنيتها الجديدة «أنا مشكلة» من كلماتها وألحان وتوزيع إسلام صبري، وهي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي «الليل» و«369»، وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات.