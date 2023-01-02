مفرح الشمري



بعد قرار تشكيلها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في 2022/11/28، أنهت لجنة اختيار عميد المعهد العالي للفنون المسرحية مقابلاتها مع الأسماء التي تقدمت للترشيح وعددهم عشرة أسماء، استمعت لهم لجنة اختيار العميد وذلك حتى يتسنى لها رفع ثلاثة أسماء ليتم اختيار اسم العميد الجديد.



الجهد الذي بذله وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، والمتمثل بتشكيل لجنة اختيار من جامعة الكويت، جهد يشكر عليه، ولكن بعد متابعة عمل اللجنة التي حددت شروطا يجب توافرها بمن يود الترشح لهذا المنصب، وأولها «ان يكون أكاديميا متميزا حاصلا على درجة الدكتوراه وخبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التدريس بعد الحصول على الدكتوراه»، اتضح ان اللجنة خالفت هذا الشرط بالسماح بمقابلة احد المرشحين وهو لا ينطبق عليه هذا الشرط، الأمر الذي استغربه عدد من المرشحين بكيفية مقابلة ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وهل اطلعت اللجنة على ملفات المتقدمين لهذا المنصب؟!



كما ان هناك استمارة تتضمن أسماء المرشحين لمنصب العمادة تسلم لأعضاء هيئة التدريس لاختيار الاسم الذي يفضله ولكن الغريبة ان هذه الاستمارة تسلم لأعضاء هيئة التدريس دون التأكد من هويتهم الشخصية مع ان التأكد من هوية الشخص قبل تسليم اي استمارة معمول به في العديد من مثل هذه اللجان!



الغريبة ان استمارة الأسماء تضمنت اسم احد المرشحين مكتوبا بالغلط دون الاشارة الى تعديله، وهذا الامر تسبب في ارباك من يريد ان يختار هذا الاسم، وكان من المفترض على أعضاء اللجنة الانتباه لمثل هذه الامور حتى وان كانت هذه الاستمارة غير ملزم العمل بها، ولكن مادام يتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس يجب ان تكون الأسماء المدونة فيها صحيحة حتى يستأنس أعضاء اللجنة بآراء أعضاء التدريس ومن يختارونه وذلك لتسهيل المهمة عليهم في اختيار الأسماء المرشحة لتولي المنصب!



لذا، نشكر لجنة اختيار «عميد معهد المسرح» على الجهد الذي بذلته في مقابلة جميع المرشحين، ونتمنى ان تكون قد اطلعت على خططهم العلمية لتطوير المعهد لأن منصب عميد المعهد منصب إداري وليس أكاديميا كما يتصوره بعض المرشحين الذين لا يهمهم إلا «كرسي» العمادة، وهذه النوعية من المرشحين نتمنى من لجنة الاختيار استبعادهم لأنهم لا يضعون مصلحة الطلاب أمام أعينهم وانما يضعون مصالحهم، وهؤلاء لا يمكن ان تكون لديهم خطة عمل واضحة لتطوير المعهد ومناهجه لأنهم مشغولون بأمور أخرى!