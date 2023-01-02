إبراهيم مطر



من المقرر أن يصل اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض بصحبة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بعد إتمام التعاقد معه لمدة موسمين ونصف الموسم، على أن يقيم النادي غدا احتفالا جماهيريا ترحيبا بالنجم الكبير الذي أتم اتفاقه مع «العالمي» الخميس الماضي.



ورغم أن النصر لم يعلن عن قيمة الصفقة بشكل رسمي الا ان التقارير تشير إلى ان التعاقد مقابل نحو 175 مليون دولار للموسم الواحد، وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، فإن هذه القيمة حال تأكيدها، ستكون أكبر راتب على الإطلاق في تاريخ الرياضة.



وبينما ينظر البعض إلى أن قيمة الصفقة «ضخم» قياسا لسوق الانتقالات العالمي، إلا أن مردود الصفقة الاستثماري «محسوب بدقة» قبل التوقيع، لاسيما ان قيمة صفقة رونالدو ستحقق ارتدادات على قيمة الدوري السعودي وأمورا أخرى تتعلق بالقيمة المعنوية للصفقة على أكثر من جهة في المملكة وعلى الرياضة السعودي تحديدا.



وكان مسلي آل معمر قد قال عقب توقيع العقد:«تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك، فهو نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية وإلهام لجيل شغوف بالرياضة».



بدوره، قال رونالدو: «متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.. الرؤية التي يعمل بها نادى النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام الى زملائي بالفريق، لنقوم معا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات».



وجاءت ردود الفعل حول تعاقد النصر مع «الدون» بمنزلة المفاجأة الكبرى للشارع الرياضي السعودي فسيطر على جميع الجوانب الإعلامية التي وصفت الحدث بالنقلة النوعية لكرة القدم السعودية باستقطابها احد رموز كرة القدم العالمية.



وبعد ساعات معدودة من إعلان النصر عبر حساباته الرسمية تعاقده مع رونالدو، الذي ظهر وهو يحمل القميص رقم 7 الخاص، بدأت حسابات النصر تنفجر بأعداد الجماهير التي سجلت إعجاباتها ومتابعاتها للنادي السعودي بعد ضم الهداف التاريخي لكرة القدم.



وكسر منشور إعلان النصر عن ضم كريستيانو رونالدو حاجز الـ25 مليونا ونصف المليون إعجاب عبر حسابه بموقع «إنستغرام»، وأصبح النصر بذلك النادي صاحب المنشور الأكثر إعجابا في تاريخ «إنستغرام»، حيث لا يتفوق عليه أي ناد آخر عليه بمختلف الرياضات.



كما شهدت متاجر النادي ازدحاما كبيرا للحصول على قمصان «الدون»، التي نفدت من الأرفف قبل منتصف نهار أمس الاول، ووفقا لتقارير صحافية، باع متجر نادي النصر في الرياض أكثر من 5 آلاف قميص يحمل اسم اللاعب ورقم «7» مقابل 300 ريال سعر القميص (نحو 80 دولارا)، إضافة إلى 115 ريالا (31 دولارا) لكتابة الرقم واسم رونالدو على قمصان جلبها المشجعون، مشيرة إلى أن العوائد بعد نفاد جميع القمصان من متجر النادي بلغت نحو مليوني ريال (532 ألف دولار).



ولم يطرح النادي السعودي بعد قمصان اللاعب البالغ 37 عاما، لكن الجمهور بدأ في طباعة اسمه ورقمه المميز «7» على قمصان النادي.



وحتى قبل الإعلان الرسمي عن انضمام «CR7»، تقاطر أنصار «العالمي» على متجر النادي، بمجرد تسرب الخبر للصحافة المحلية مساء الجمعة. ونفذت قمصان الفريق الأساسية الصفراء من كل المقاسات، كما شارفت القمصان الاحتياطية أيضا على النفاد، ما اضطر المشجعين إلى جلب قمصانهم، لطباعة اسم رونالدو عليها، وهي عملية قد تستغرق يومين، بسبب «الطلب غير المسبوق». وطغت أجواء حماسية واحتفالية حول متجر النادي، حيث تبادل المشجعون التهاني والأمنيات بتحقيق الألقاب للنادي الذي فاز بالدوري السعودي لآخر مرة في 2019.



كما شهدت حسابات نادي النصر على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة ضخمة في متابعي حسابات النادي، حيث تضاعف عدد متابعي النادي على «انستغرام» 4 مرات في 12 ساعة فقط، إذ كان عدد متابعي النادي 800 ألف ووصل عدد المتابعين الى أكثر من 3 ملايين و700 ألف.



الظهور الأول



رغم أن جماهير النصر تترقب إنهاء إجراءات انتقال رونالدو ومشاركته مع الفريق في لقائه في الدوري أمام الطائي الخميس المقبل، إلا أن الأمر قد يبدو صعبا لعدم تدرب اللاعب مع الفريق حتى الآن، لكنه قد يحضرها في الملعب، وبحسب التوقعات فإن قمة الدوري المنتظرة مع الشباب في 14 يناير ستكون الأولى للنجم البرتغالي بقميص النصر.





«العالمي» يتصدر الدوري



الرياض ـ خالد المصيبيح



واصل النصر صدارته لفرق الدوري السعودي بعد فوزه الأخير على الخليج في الدمام بهدف الكاميروني فينسنت ابوبكر رافعا رصيده الى 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي لديه مباراة مؤجلة.



وكان الشباب قد كسب ضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، فيما صعد الاتحاد إلى المركز الثالث بفوزه خارج قواعده على أبها 2-1، وحل التعاون رابعا بعد فوزه على جاره الرائد 3-2، فيما تراجع الهلال الى المركز الخامس بعد التعادل مع ضيفه ضمك 2-2 ليصل الأخير إلى المركز السادس متفوقا بالأهداف على الطائي السابع الذي فاز على مع الباطن 4-0 ليبقى الباطن في آخر الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط بفارق 3 نقاط عن الخليج الـ15 و4 نقاط عن العدالة الـ14.