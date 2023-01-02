

مبارك الخالدي



فتح أمس باب الانتقالات الشتوية لقيد وتسجيل اللاعبين المحترفين والذي سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وبموجب لائحة الانتقالات يحق للأندية قيد 5 لاعبين محترفين.

وكان عدد من الأندية قد باشر مهمة البحث عن لاعبين محترفين جدد قبل نحو شهر بعد تواضع مستوى بعض اللاعبين الذين تعاقدت معهم منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويترقب الجمهور الرياضي تعاقدات الفرق الكبيرة المتنافسة على ألقاب الموسم وهي الكويت والقادسية والعربي وكاظمة والسالمية، وكذلك فرق منطقة الوسط النصر والتضامن والساحل، فيما يسود الاستقرار فريقي الفحيحيل والجهراء.