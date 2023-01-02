المحيسن: القرية بها متحف متجدد بصفة شهرية وافتتاح منطقة لألعاب الأطفال خلال الأسبوعين المقبلين



عاطف رمضان



افتتح وكيل وزارة الإعلام بالتكليف د. م. ناصر المحيسن قرية يوم البحار وسط حضور عدد من قياديي الوزارة والمواطنين والوافدين.



وقال المحيسن في تصريح صحافي ان التجهيز لافتتاح قرية يوم البحار جاء بتوجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لإعادة تأهيل وتجديد مرافق هذه القرية بما يتناسب مع المرافق الموجودة حاليا في الدولة من باب التحديث وزيادة المرافق.



وأضاف المحيسن ان قرية يوم البحار الآن في حلة جديدة تحتوي على نقاط بيع اكثر من السابق، بما يزيد على 50 نقطة بيع متوافرة حاليا في القرية متنوعة ما بين محلات تراثية وبيع الاطعمة والمشروبات ومحلات لاصحاب المشاريع الصغيرة.



ولفت الى انه اصبحت الآن لدينا في قرية يوم البحار شراكة مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانه سيكون للصندوق مكان او جناح في القرية، كذلك اصبح لدى القرية الآن متحف متجدد بصفة شهرية، وسيكون له عنوان في كل شهر مختلف عن الشهر السابق له بحيث تكون مقتنيات المتحف متغيرة.



وزاد قائلا: سندعو اصحاب هواية جمع الآثار والمقتنيات الاثرية والتاريخية للمشاركة في المتحف.



واشار الى ان لدى القرية منطقة لألعاب الاطفال، وهي في طور الاعداد، ويتوقع خلال اسبوعين ستكون جاهزة ومفتوحة لابنائنا الاطفال.



وبين ان القرية زادت مرافقها وهناك مرافق جديدة خاصة بالجلسات الشعبية ومرافق شبيهة ببيوت الطين الاثرية وهي لم تكن موجودة سابقا وكذلك تم استحداث جلسات على هيئة البوم.



وذكر ان مواعيد الزيارة من الاسبوع المقبل ستكون من الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء يوميا.



وبين ان الجهات المساهمة في افتتاح يوم البحار صندوق المشاريع الصغيرة وهناك مساهمات من بعض الشركات لتجديد قرية يوم البحار ومن الوزارات «الدفاع» التي ساهمت في نقل البوم الى القرية وهناك تعاون مع بلدية الكويت وجهات حكومية اخرى كانت لها دور في تجهيز قرية يوم البحار.



وقال ان الدولة باتجاه انشاء مشاريع سياحية حديثة ومتطورة على غرار قرية يوم البحار.



وذكر ان يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع خلال موسم الشتاء سيكون في القرية فعاليات ونقل تلفزيوني على الهواء مباشرة وستكون هناك مسابقات لرواد قرية يوم البحار وسيكون اليومان بمثابة برنامج ثابت اسبوعي.