محمود عيسى



أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ مينا ـ ان لدى الكويت ما قيمته 198.4 مليار دولار من المشاريع النشطة، منها مشاريع بقيمة 169 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ نسبتها 85.35% من الإجمالي مقابل 29.4 مليار دولار هي قيمة المشاريع في مرحلة التنفيذ، وتبلغ نسبة هذه المشاريع 14.8% من الإجمالي.



ومن حيث التوزيع القطاعي، تبين الارقام ان قطاع الانشاءات استحوذ على نصيب الاسد من هذه المشاريع بواقع 76.9 مليار دولار منها 64.2 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ مقابل 12.7 مليار دولار في مرحلة التنفيذ، ويليه قطاع الطاقة والصناعة بواقع 21.6 مليار دولار و4.6 مليارات دولار على التوالي، فيما بلغت حصة مشروعات قطاع الطاقة والمياه 41.8 مليار دولار و3.8 مليارات دولار، واخيرا قطاع النقل بواقع 41.4 مليار دولار و8.4 مليارات دولار في مرحلتي ما قبل التنفيذ والتنفيذ على التوالي.

وأشارت الارقام الى ان الكويت لم تحقق تقدما يذكر على صعيد تحول الطاقة، حيث ان الطاقة المركبة المتجددة تبلغ 20.3 غيغاواط وبالتالي فلم تتجاوز 0.5% من الطاقة الكهربائية الاجمالية، بينما تبين ان نسبة الانفاق على تحول الطاقة والطاقة المتجددة الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت صفرا، بالاضافة الى مشروعات في مرحلة ما بعد الدراسة تبلغ قيمتها 3% من الناتج المحلي الاجمالي وبواقع 3.2 مليارات دولار.



وعن اكبر 10 مشاريع لدى الكويت في مختلف القطاعات، اظهرت الارقام ان الهيئة العامة للرعاية السكنية تستحوذ على اكبر مشروع وهو مدينة جنوب المطلاع المقدرة تكلفته بأكثر من 20 مليار دولار، ثم مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بكلفة 6.2 مليارات دولار، بينما استاثرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين على مشروع شمال الزور للطاقة والمياه بكلفة 15 مليار دولار، بالاضافة الى جملة من المشروعات في قطاع النقل والكيماويات والانشاءات والطاقة.