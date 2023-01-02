في عالم يعتريه التغيير يوما بعد يوم، يرى البنك التجاري الكويتي أنه من الأهمية بمكان اتخاذ مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع مجالات الأعمال بما ينسجم مع خطة الدولة وتعليمات الجهات الرقابية المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.



ومن هذا المنطلق، يرى البنك التجاري الكويتي أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية هي التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من جهود البنك نحو تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، وعلى هذا، أخذ البنك التجاري الكويتي زمام المبادرة من ستينيات القرن الماضي بدمج البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك وباتت أنشطة المسؤولية الاجتماعية وبرامج الاستدامة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبنك على مر السنين.



وفي معرض حديثها عن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2022، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع: «واصلنا في البنك التجاري الكويتي تحقيق تقدم ملموس في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بل ونجح البنك خلال العام بإيصال رسالته الى كل شرائح المجتمع بطرحه العديد من مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية والمشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري.



وفي هذا الصدد، قامت أماني الورع بتسليط الضوء على أهم برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للبنك خلال عام 2022 على النحو التالي:



حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»



واصل البنك، في إطار تأكيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجهود الاستدامة، حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري.



ذوو الهمم



انطلاقا من حرص البنك على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والنشاطات التي تخدم جميع فئات المجتمع، وخصوصا ذوي الهمم ومتحدي الاعاقة، قام البنك التجاري بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت والذي يدار بالكامل من قبل ذوي الهمم، وقد جاءت هذه الفعالية استكمالا لدوره المميز في دعم مختلف أنشطة ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.



كما قام البنك بزيارة مستشفى الأمراض الصدرية لتقديم الهدايا للأطفال ومشاركتهم الفرحة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وكذلك زيارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين لمشاركتهم مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم التهاني، وتوزيع الهدايا عليهم.

أيضا قام البنك بزيارة دار المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمشاركتهم اليوم العالمي للمسنين.



التوعية بسرطان الثدي



تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر وسرطان البروستاتا في نوفمبر من كل عام،



جاءت مشاركة البنك في هذه الحملات التوعوية ضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة ونشر التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها.



وفي سياق متصل، قام البنك بتقديم بعض الخصومات بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد، على الفحوصات المرتبطة بهذه الأمراض وحث الموظفين على إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية منها إيمانا من البنك بأن «الوقاية خير من العلاج».



الاحتفال بالأعياد الوطنية



يحرص التجاري دوما على مشاركة جميع شرائح المجتمع فرحة الاحتفال بالأعياد الوطنية. وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتزيين مبنى البنك الرئيسي بإضاءات تبرز جمال المبنى احتفالا بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

أيضا قام البنك بتوزيع هدايا على القادمين من السفر للاحتفال بالأعياد الوطنية في مطار الكويت الدولي.



كما نظم البنك فعالية الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير مع موظفيه، من خلال اقامة جناح تراثي مصغر، في المقر الرئيسي للبنك، وفي اطار آخر قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بمشاركة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد الوطنية، وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية وأعلام الكويت عليهم احتفالا بهذه المناسبة.



حملة «هون عليهم»



واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 10 سنوات وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمر البنك في ترتيب الزيارات في المناسبات المختلفة لفئة عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا والمستلزمات والملابس عليهم تقديرا لجهودهم في المحافظة على البيئة الكويتية نظيفة وصحية.



وتأتي حملة «سحوركم علينا» المبتكرة استكمالا لحملة «هون عليهم»، والموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة بمختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الفضيل، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم حيث قام البنك بتوزيع وجبات الافطار والسحور على عمال البناء والتنظيف.



رزنامة البنك



حرص البنك على إصدار رزنامته السنوية للعام 2022 التي احتوت على العديد من الصور عن الزي الكويتي الشعبي حيث استمر وعي الكويتيين الفطري بأهمية المحافظة على الزي التقليدي كرمز للهوية الوطنية، بل وجاءت الأزياء الشعبية الكويتية معبرة عن البيئة الكويتية بشقيها البحري والصحراوي.



قام البنك من خلال قطاع التواصل المؤسسي بتفعيل جميع وسائل التواصل مع عملائه والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام - الفيسبوك - تويتر- سناب شات - لينكدإن - يوتيوب) ببث العديد من الرسائل التوعوية الصحية وسبل الوقاية من الأمراض، إلى جانب الحملة الإعلانية يا زين تراثنا، بالإضافة إلى المسابقات التي ينظمها البنك لمتابعي منصات التواصل وحسابات التواصل الاجتماعي للبنك.



وإيمانا من البنك التجاري الكويتي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة، واصل قطاع الموارد البشرية بالبنك جهوده لجذب واستقطاب الكوادر الكويتية المؤهلة للعمل بالبنك والاستثمار في الشباب الكويتي حديثي التخرج ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي.



المحافظة على البيئة



إيمانا من البنك التجاري بأن حماية البيئة تمثل بعدا اجتماعيا مهما في برامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نظم البنك حملة تنظيف بالتعاون مع فريق Trash Tag في بر الصبية، وقد هدفت الحملة إلى توعية جميع أطياف المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة.



هذا، ويؤكد البنك على ضرورة الاهتمام بالمحافظة على البيئة في مجال العمل خاصة لتوعية الموظفين وجميع أطياف المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، حيث باشر باتخاذ مبادرات عديدة لإعادة تدوير المخلفات والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مقار البنك وفروعه. والبنك دائما يتطلع ويؤكد رؤيته نحو التحول الأخضر Go Green ورعاية ودعم المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة.