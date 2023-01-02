ما السيرة الذاتية للقياديين والموظفين الذين أقيلواأو طلب منهم تقديم الاستقالة ومن تقدم باستقالته؟



وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشــــأن الاستقالات والإقــالات لقياديي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



ونص السـؤال على ما يلي:



حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالات وإقالات قياديي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموظفيها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الاستقالات والإقالات منذ 2022/8/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب الاستقالة أو الإقالة، وإرفاق السيرة الذاتية للقياديين والموظفين الذين أقيلوا أو طلب منهم تقديم الاستقالة، ومن تقدم باستقالته.



2 ـ هل أجري تحقيق مع الذين أقيلوا أو أنهيت عقودهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق وأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية ومحاضر اللجنة وقراراتها، وجميع الموافقات اللازمة لتشكيل تلك اللجان سواء من الجهــــات الداخليـــة للمؤسسة أو الخارجية.



3 ـ ما أسس صدور قرارات تكليف لبعض الأشخاص لتولي وظائف قيادية وإشرافية في المؤسسة خلال الفترة ذاتها؟



4 ـ ما سبب إسناد وظيفة مستشار إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية واستبعاده من وظيفته الأصلية وتكليف آخر للقيام بها؟ وهل كان ذلك بسبب تجاوزات أو مخالفات أسندت إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق وأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية ومحاضر اللجنة وقراراتها وجميع الموافقات اللازمة لتشكيل تلك اللجان سواء من الجهات الداخلية للمؤسسة أو الخارجية.