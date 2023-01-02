قتل أحد عناصر قوات التعبئة الإيرانية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري برصاص مسلحين مجهولين في وسط البلاد، وذلك على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.



وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إيرنا) الرسمية عن مقتل أحد عناصر «الباسيج» نتيجة «إطلاق نار من مجرمين مسلحين في مدينة سميرم» في محافظة اصفهان.



وأوضحت الوكالة أن أنحاء عدة من المدينة شهدت تحركات احتجاجية وأن «قوات الأمن انتشرت لحفظ الأمن في المدينة، وسجلت في بعض الحالات مواجهات مع عدد من مثيري الشغب».



في غضون ذلك، دعت هيئة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا الأشخاص المنحدرين من أصول إيرانية وينتقدون نظام الحكم الإيراني، لتوخي الحذر، حال الرغبة في السفر إلى إيران أو إذا كان لايزال لديهم أقارب هناك.



وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك كثيرا من الأشخاص بين أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة بألمانيا «لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران».



وأضاف هالدنفانغ أنه تمت منذ بضعة أعوام ملاحظة أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم «اهتمام بالبحث» عن هؤلاء الأشخاص.



وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية قائلا «يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران»، لافتا إلى أنه إذا كان لديهم أقارب أو أصدقاء في إيران، يمكن أن يتم توجيه القمع ضد هؤلاء الأشخاص، وقال: «مثل هذا الشيء حدث بالفعل، وخاصة في ظل الوضع الراهن في الوقت الذي تشهد به إيران احتجاجات حاشدة، نرى أمورا مشابهة».



وتابع انه يجب أيضا توخي الحذر فيما يتعلق بأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن السلطات الأمنية الألمانية لاحظت على سبيل المثال أن الأجهزة الإيرانية مهتمة بمعرفة هوية المشاركين في مظاهرة التضامن الكبيرة مع الاحتجاجات في إيران التي ضمت 80 ألف مشارك في برلين في أكتوبر الماضي.