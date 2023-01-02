بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642/2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية عبر الحدود التركية، يتجدد الجدل بين كل من حلفاء دمشق وفي طليعتهم موكسو، وبين باقي الدول الغربية، حول ضرورة تمديد آلية ادخال المساعدات عبر «باب الهوى» المعبر الوحيد المتبقي مع تركيا.



ودخلت آخر قافلة مساعدات أممية إلى الشمال السوري قادمة من الأراضي التركية أمس الأول، معلنة انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القرار الأممي.



وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» في بيان إن قافلة الأمم المتحدة الأخيرة ضمت 30 شاحنة مساعدات غذائية وصحية، دخلت أمس الأول، بانتظار التحرك الفعلي من مجلس الأمن الدولي من خلال قرار جديد يجيز تمديد إدخال المساعدات مجددا عبر الحدود ويدخل حيز التنفيذ، وهو ما تهدد موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنعه، أو من خلال خطوات جديدة تجهز لها الدول الغربية وتشمل اقامة صندوق اغاثي خاص بالشمال السوري.



وانتقد الفريق «إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من مناطق سيطرة حكومة دمشق وتحت إشرافها». وحذر من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.

وعدد من هذه التبعات: حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصة بعد التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين،



اضافة الى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.



ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة بتاريخ الـ 10 من يناير الجاري لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود.