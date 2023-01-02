القاهرة - خديجة حمودة



تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، خلال اتصال هاتفي، على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.



وأكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في جميع الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشددا على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.