دمشق - هدى العبود



«تحت الرماد» مسلسل سوري يتناول بشكل جريء جدا قضايا الإرهاب والتطرف الديني الذي اجتاح سورية في الفترة ما بين 2012 و2015، بدأ بالتحضير للعمل على أن يكون التصوير ببيروت من تأليف حازم سليمان، وإخراج عامر فهد. ويقوم العمل على فكرة التعايش الديني وفترة دخول التطرف بجميع أشكاله الى سورية من خارج البلاد، حيث يتناول العمل عددا من الخطوط الجريئة والمواضيع الحساسة.



المسلسل من بطولة عبدالمنعم عمايري، والنجمة سامية جزائري، الفنان أحمد الأحمد، والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة وسيتم عرضه على فضائيات رمضان 2023.



يذكر ان مسلسل تحت الرماد كان مقررا تصويره بسورية، لكن صناع المسلسل الجديد «تحت الرماد» قرروا نقل تصويره من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة اللبنانينة بيروت بعد رفض الرقابة السورية للنص، وكان العمل يحمل اسم «العهد».