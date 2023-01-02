أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان شركة نفط الكويت أصدرت موافقاتها لترسية 3 عقود خاصة لتنظيف التربة الملوثة بالنفط نتيجة الغزو العراقي الغاشم على البلاد.



وقالت المصادر ان قيمة العقود تبلغ 461.8 مليون دولار، وتمت الموافقة النهائية للترسية من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث سيتم توقيع العقود رسميا على المشروع الأضخم عالميا خلال الأسبوعين المقبلين. وقالت المصادر ان جنوب شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة ينقسم الى



3 مواقع (حزم)، إذ تمت ترسية الموقع الأول (zone A) على شركة إنشاءات الساير للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 155.17 مليون دولار، فيما تمت ترسية الموقع الثاني (zone B) على شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 153.9 مليون دولار، أما الموقع الثالث



(zone C) فتمت ترسيته على شركة ذا كونتراكتور للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 152 مليون دولار.



هذا، وعملت شركة نفط الكويت على تطوير برنامج بيئي شامل باسم «حلول التأهيل الشاملة» بقيمة تقارب الملياري دولار ويضم عدة مشاريع لإعادة تأهيل التربة واستصلاح البيئة ويغطي كل المناطق والقطاعات المتضررة في نطاق عمل الشركة، حيث يتوقع تنفيذ هذه المشاريع في غضون عقد من الزمن.