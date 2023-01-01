طلال الخالد: كل الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل على استمرارهما بتوجيه الضربات المتتالية لمروجي المخدرات بكل قوة وحزم

وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة

المؤسسة الأمنية تسخر كافة الإمكانات للتصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن



منصور السلطان

أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس على فض أحراز ضبطيتين مختلفتين من المواد المخدرة.

في الضبطية الأولى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي (250) كيلو غراما، حاول شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي الضبطية الثانية، تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوالي (104) كيلو غرامات من مادة الشبو، ومليون و200 ألف حبة كبتاغون، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها بطريقة سرية مبتكرة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

ولفت النائب الاول الى أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر، مؤكدا على أن وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن.