محمد الجلاهمة



تمكّن رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي، من ضبط مسافر لدى قدومه إلى البلاد وهو يقود مركبة وبحوزته سلاح ناري وسكاكين ومطاعات وصواعق كهربائية وخمور كانت مخبأة في أجزاء المركبة.



وفي التفاصيل قَدِمت إلى منفذ العبدلي الحدودي مركبة يقودها أحد الأشخاص، لكن المفتش الجمركي ساوره الشك تجاه المركبة، فقام بإخضاعها للفحص الدقيق، وتم العثور على سلاح ناري، و(10) بخاخات مُسيلة للدموع، و(4) صواعق كهربائية، و(6) مطّاعات، و(39) سكيناً، و(4) كراتين ألعاب نارية، إضافة إلى (15) عبوة سائلة يشتبه بأنها مُسكرات كانت موجودة في أجزاء المركبة.



هذا، وتم عمل الإجراءات الجمركية المتبعة، كما تم تحويل المضبوطات والمسافر إلى جهات الاختصاص.