المجتمع الكويتي يتميز بروح التسامح والمودة

نجد على هذه الأرض الطيبة الرعاية والعناية على كافة المستويات



أسامة أبو السعود

تقدم راعي الكاتدرائية المرقسية في دولة الكويت، القمص بيجول الأنبا بيشوي، بخالص التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وإلى الكويت وأهلها وكل المقيمين فيها، متمنياً لقيادة الكويت وحكومتها وشعبها كل الخير والرفاه.



وقال القمص بيجول في تصريح صحافي: "أود أن أنقل تحيات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، وتمنياتهما أن يكون العام الجديد عاماً سعيداً على الكويت وعلى بلداننا العربية وكل البشرية، وأن يعُم فيه السلام كل المناطق وأن يشهد تقدم واضح في التنمية حتى ينعم الإنسان في كل مكان بالكفاية والسعادة".



وشدد راعي الكنيسة المصرية على ضرورة تذكر ما واجه العالم خلال الأعوام السابقة من تداعيات سببها وباء كورونا وأن نقارن ذلك بحركية الحياة في الوقت الحالي فنعرف كم صنع الله بنا من فضل وحماية ونشكره دون انقطاع على نعمه ورحمته، لأنه ليس هناك عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر.



وأضاف: نشكر الله أيضاً من أجل الحكمة التي يتحلى بها قادة دولة الكويت في قيادة سفينة البلاد وفي تحقيق التآلف العربي، ونشكره على روح التسامح والمودة التي تسود المجتمع الكويتي وعلى ما يجده كل إنسان على هذه الأرض الطيبة من رعاية وعناية على كافة المستويات، وقال أن الله يبارك الكويت وقيادتها وشعبها للروح الإنسانية التي تسودها.



من جهة أخرى أشار القمص بيجول الأنبا بيشوي إلى أن الكاتدرائية المرقسية في دولة الكويت سوف تقيم قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة القادم وتستقبل الضيوف المهنئين بحضور جانب من القداس مساء الجمعة 6 يناير (الساعة التاسعة مساء) وصباح يوم السبت 7 يناير (من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراَ).

وأضاف: "إننا في صلوات العيد، كما في كل صلواتنا نصلي من أجل أن يلهم الله القيادات الوطنية التوفيق والسداد، وقد أوصانا الإنجيل أن نصلي من أجل الملوك والرؤساء الذين في سلطة ومركز قيادي" متمنياً لمصر الوطن، وللكويت الغالية، الخير والتقدم بفضل حكمة قادة البلدين العظام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهم الله جميعاَ وسدد خطاهم.



هذا، وقد عبر القمص بيجول عن وافر الشكر والامتنان الكبير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ طلال الخالد وكل قيادات الداخلية، وإلى رجالات الأمن والمرور لما يقدمونه من جهد مخلص وأمين في تأمين كافة الاحتفالات، وكذلك محافظة حولي والأجهزة الإعلامية، وعبر عن الاعتزاز الكبير بكل القلوب المهنئة التي تعبر باستمرار عن فيض كبير من المحبة والود وهي تحمل أصالة ونبل الإنسانية، واننا نبادلهم كل وقت هذه الروح التي تصنع للبشرية مستقبل سليم وآمن ومستقيم.