البر بالقسم وتطبيق القانون على الجميع والانضباط والالتزام وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي

بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، والوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، والعميد راشد فهد السالم، والعقيد أحمد الحميدي ضيف الله من الحرس الوطني، وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم اليوم الاثنين الموافق 2/1/2023 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة (26) رقباء أوائل من طلبة معهد ضباط الصف، والبالغ عددهم (199) منهم (167) من وزارة الداخلية، و(32) من الحرس الوطني.



وهنأ الفريق البرجس الخريجين، بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل لهم تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن، وحثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وأن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام، وأن يطبقوا القانون على الجميع، وأن يترجموا ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي، مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه خريجو المعهد باعتبارهم «الساعد الأيمن لقوة الشرطة في كل التخصصات وفي المهام الصعبة»، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.



وتلا قرار التعيين آمر كتيبة شؤون الطلبة العقيد إبراهيم سلطان الشرجي، وألقى القسم على الخريجين آمر ركن الانضباط العقيد فهد هزاع الحمد.