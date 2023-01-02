أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن استكمالها بنجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 165 مليون دينار (538 مليون دولار) لأجل ست سنوات، وهو الإصدار الأكبر للسندات بالدينار الكويتي، ما يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.

وأوضحت الشركة انه تم إصدار السندات التي تستحق في ديسمبر 2028 على أساس شريحتين، الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 6.75%، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وقد شكلت الشريحة ذات الفائدة المتغيرة النسبة الأكبر من الاكتتاب عند 67%، وقامت كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدراء الإصدار.



وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة في شركة مشاريع الكويت صني بهاتيا: «يعد هذا الإصدار تاريخيا كونه الإصدار الأكبر بالدينار الكويتي في سوق السندات المحلي، كما يمثل التزامنا المستمر تجاه سوق المال الكويتي. يعكس الإصدار استمرار نجاح إدارتنا للديون بشكل استباقي بهدف جمع الأموال ذات استحقاقات طويلة الأجل، والمحافظة على متانة الهيكل المالي للشركة من خلال إطالة أجل الدين القائم، واتساق خطط الاستدانة مع استراتيجيات الاستثمار لدينا».



وأضاف: «نود أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال، والمستثمرين في السندات ومدراء الإصدار المشتركين، كامكو إنفست وبنك الخليج، على دعمهم».