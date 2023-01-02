مريم بندق

توقعت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن تبلغ الحكومة مجلس الأمة غدا بقرارات ومشاريع قوانين تترجم تعهداتها حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم، والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وربات البيوت.