twitter facebook whatsapp viber telegram email توقعات بإبلاغ الحكومة مجلس الأمة غداً بترجمة تعهداتها لقرارات ومشاريع قوانين حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وربات البيوت الاثنين 2023/1/2 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2881 A+ A- استمع مريم بندق توقعت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن تبلغ الحكومة مجلس الأمة غدا بقرارات ومشاريع قوانين تترجم تعهداتها حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم، والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وربات البيوت.