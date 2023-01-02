تسببت الأمطار غير المسبوقة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية عشية رأس السنة الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص، رغم ان الأمطار ساعدت في سد النقص الحاصل في إمدادات المياه التي استنفدت بشدة في الولاية .

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن السماء المشمسة الأحد وفرت فترة راحة من هطول الأمطار، لكن عاصفة أخرى تندفع عبر غرب المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تغرق كاليفورنيا في الأيام المقبلة.

وتحمل شمال كاليفورنيا العبء الأكبر من أمطار يوم السبت الغزيرة. وأدت الفيضانات المفاجئة إلى إغلاق الطرق الرئيسية جنوب ساكرامنتو الأحد، بما في ذلك الطريق السريع .99 وظلت الكهرباء مقطوعة في صباح الأحد عن أكثر من 41 ألف عميل.

وعلى الرغم من أن انتهاء الجفاف في كاليفورنيا لايزال بعيد المنال ، لكن الطقس الرطب الذي اختتم عام 2022 مكن عددا قليلا من الخزانات الرئيسية بالولاية من تجاوز المتوسط التاريخي لإمدادات المياه.

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