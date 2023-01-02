يتعرّق كوزمان (17 عاماً) وهو يرتدي فراءً يزن أربعين كيلوغراماً إلا أنّه لا يفوّت المشاركة في مهرجان الدببة الموروث من القدماء والذي أصبح سياحياً وشائعاً بين الشباب الرومانيين الساعين إلى المحافظة على التقاليد.

ويقول التلميذ الثانوي الذي امتنع عن ذكر اسم شهرته، وهو يحرّك رأس دب يرتديه على وقع الطبول والمزامير والصفارات إنّ "فراء الدبّ هذا كان لجدّي".

وعلى غرار ما يحصل في مناطق رومانية عدة خلال فترة عيد الميلاد، تجوب مجموعات من الأشخاص الشوارع في كومانيستي الواقعة شمال شرق رومانيا، سعياً إلى طرد الأرواح الشريرة.

وخلف اللافتات التي تظهر عليها أسماء قرى المشتركين ويفوز مَن يضع أفضلها، تبرز وجوه شباب وأحياناً أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 و30 عاماً، ونادراً ما يضم المهرجان مشاركين تتخطّى أعمارهم الثلاثين عاماً.

ويشمل لباس الفراء الذي يرتديه المشتركون أرجل دببة ومخالبها وأفواهها.

- "البحث عن الهوية" -وفي رومانيا التي تضم أكثر من نصف عدد الدببة البنية الإجمالي في أوروبا، تُعتبر هذه الحيوانات المحمية مهددة بالانقراض بفعل إزالة الغابات.

ويقول عالم الأنتروبولوجيا فالير سيميون كوزما إنّ "هذه المسيرات أُعيد إحياؤها منذ عام 2007 وانضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وكانت هذه الظاهرة مصحوبة بعودةٍ لمجال تصنيع الأزياء التقليدية وببرامج تلفزيونية، مما يستقطب آلاف السيّاح.