حظيت أغنية المطرب حكيم "لذاذة " التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية الشهر الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و18 ألفا و و861 مشاهدة بعد 11 يوما من طرحها،

وواصل حكيم الترويج للأغنية بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، كما قام بإعادة نشر ردود فعل الجمهور عليها.

وطرح حكيم الأغنية يوم 21 ديسمبر الماضي، عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

ويستعد حكيم لإحياء حفل غنائي وسط عشاقه ومحبيه في الإسكندرية يوم 24 فبراير المقبل يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا طوال مشواره.