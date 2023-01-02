توقع مراقبون أن يتعرض التزام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتصدي لتغير المناخ تدقيقا في وقت مبكر من العام الجديد مع نشر مراجعة هدف بريطانيا بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام .2050

ووفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء، قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إنه سيتم نشر المراجعة التي أجراها النائب المحافظ كريس سكيدمور، في العام الجديد.

وكان قد طُلب من سكيدمور النظر في كيفية تحقيق البلاد "أقصى استثمار ونمو اقتصادي" إلى جانب طموحات الحكومة لمواجهة تغير المناخ، في الوقت الذي تتم فيه أيضا دراسة الحاجة لتحقيق أمن الطاقة والتكاليف بالنسبة للمواطنين.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه "لا يزال يتم تماما الالتزام بصفر انبعاثات، لكن مع استخدام روسيا الطاقة كسلاح في أنحاء أوروبا، يجب أن نتأكد أننا نصل إلى هدفنا بطريقة تحمي أمن الطاقة ولا تضع أعباء غير مناسبة على الشركات أو المستهلكين".

وسكيدمور هو واحد من الكثيرين من النواب المحافظين الكبار الذين لن يخوضوا مرة أخرى الانتخابات البرلمانية.

وقال النائب معلنا عن قرار بمغادرة مجلس العموم إنه يريد أن يقوم "بدوره الخاص به" في تحول بريطانيا إلى صفر انبعاثات.