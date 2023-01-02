تم العثور على حيوان سِّنَاد (تابير) يزن ما بين 250 إلى 290 كيلوجراما في موقف سيارات بالطابق الخامس لأحد الفنادق في باندا هيلير بمدينة ملقا الماليزية حيث تم الإمساك به ونقله إلى حديقة حيوان ملقا.

وقال مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، محمد فردوس محمود، إن عملية الإمساك بالحيوان ونقله تمت بالاشتراك مع إدارة الإطفاء والإنقاذ على مدار أربع ساعات، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الماليزية.

وأضاف محمد فردوس أن " إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية حاولت تحديد موقع حيوان "السِّنَاد" على مدار الأسبوعين الماضيين، والذي يُعتقد أنه شرد عن موطنه الأصلي في منطقة الغابات في شمال ملقا المتاخم لنيجيري سمبيلان وجوهور.

وقال مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية للصحفيين "تلقينا أيضا معلومات واتصالات هاتفية حول وجود الحيوان في عدة أماكن، لكننا لم نتمكن من تعقبه حتى تم العثور عليه أخيرا اليوم في الطابق الخامس، ويعتقد أنه صعد إلى الطابق العلوي متتبعا مسار السيارات".

وقال محمد فردوس إنه تم أيضا إرسال عشرة أفراد من إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية إلى موقف سيارات بأحد الفنادق وانتظروا حتى تحلى الحيوان بالهدوء والسكينة قبل الإمساك به في مكان مغلق.

وقال فردوس إن الحيوان أصيب بجروح طفيفة في ساقيه وتم نقله إلى حديقة حيوان ملقا للعلاج قبل أن يتم إرساله إلى المركز الوطني لإنقاذ الحياة البرية في سونجكاي في بيراك.

يذكر أن " السناد" حيوان ثديي من ذوات الظلف الواحد ومن عائلة السنادية وهو في سبيله إلى الانقراض بسبب تدمير الغابات التي هي موطنه الأصلي. وهو يألف العيش في الغابات.