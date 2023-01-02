ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الصناعات الجوية والفضائية الأوروبية "أيرباص" تجري محادثات أولية مع مجموعة أتوس الفرنسية للخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات حول شراء حصة أقلية في شركة الأمن السيبراني إيفديان المملوكة لمجموعة أتوس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم أيرباص القول "نحن لا نعلق على شائعات أو تكهنات السوق"، في حين قال متحدث باسم أتوس إن الشركة بدأت محادثات استكشافية مع مشترين محتملين لحصص أقلية في إفيديان.

وأضاف أن هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم يكفي للتعليق عليها في الوقت الراهن.