كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإندونيسي عن زيادة معدل التضخم في إندونيسيا بشكل غير متوقع في كانون الأول/ديسمبر وظل أعلى من هدف البنك المركزي حيث استمرت أسعار الغذاء في الارتفاع بوتيرة أقوى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 51ر5 % على أساس سنوي في ديسمبر، عقب زيادة بنسبة 42ر5 % في نوفمبر.

وظل معدل التضخم الرئيسي فوق هدف البنك المركزي الإندونيسي البالغ 3 زائد أو ناقص 1 % للشهر السابع على التوالي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 36ر3 % في ديسمبر مقابل 30ر3 % في نوفمبر.

وزادت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 83ر5 % على أساس سنوي في ديسمبر. وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء ووقود

المنازل بنسبة 3.78 %.

وارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنازل بواقع 4.86 %.

وارتفعت تكاليف النقل بواقع 26ر15 % وتكاليف التعليم بواقع 77ر2 %.

وقفزت أسعار الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية بواقع 04ر3 %.