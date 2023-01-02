تم تسجيل درجات حراراة قياسية في الجزء الشمالي من جبال الألب في كل من سويسرا وليختنشتاين في أول أيام العام الجديد.

وتجاوزت درجة الحرارة أكثر من 20 درجة مئوية في بلدة ديليمونت الصغيرة في شمال سويسرا ومدينة فادوز عاصمة ليختنشتاين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية "ميتيو نيوز"

وكان قد تم تسجيل أعلى درجة حرارة من قبل في شهر يناير في يوم 12 كانون الثاني/يناير عام 1993 في لوزيرن، والتي بلغت آنذاك 19.4 درجة مئوية.

وسجلت ديليمونت 20.9 درجة مئوية اليوم الأحد.

وتردد أن 36 محطة أرصاد جوية سجلت درجات حرارة قياسية في أول أيام العام الجديد.