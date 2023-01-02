سجل إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية ارتفاعًا بنسبة 10 % حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي لتبلغ كميته 355 مليونًا و473 ألفًا و100 برميل، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 323 مليونًا و174 ألفًا و600 برميل، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعًا بنسبة 5ر13 % والتي بلغت كميته 283 مليونًا و534 ألف برميل، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 0ر2 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2021

وحسب البيانات الصادرة ، ارتفع متوسط سعر النفط الخام العُماني بنسبة 7ر52 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي ليصل إلى 8ر95 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بـ 77ر62 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية نفس الشهر عام .2021

وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا بنسبة 12.7 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 ليبلغ 293 مليونًا و944 ألفًا و600 برميل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 والذي بلغ فيه إجمالي الصادرات 260 مليونًا و804 آلاف و100 برميل.

وأوضحت البيانات أن الصادرات النفطية إلى اليابان سجلت نموًّا بنسبة 9ر215 % لتبلغ 10 ملايين 695 ألفًا و200 برميل حتى نهاية الشهر قبل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 والذي بلغ ثلاثة ملايين و385 ألفًا و700 برميل، كما ارتفعت الصادرات النفطية إلى جمهورية كوريا بنسبة 8ر92 % لتبلغ 12 مليونًا و621 ألفًا و100 برميل، مقارنة بالفترة نفسها عام 2021 والذي بلغ ستة ملايين و547 ألفًا و800 برميل.

وشهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) بسلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 47 مليارًا و113 مليونًا و100 ألف متر مكعب.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية بنسبة 12.5 % ، والمشروعات الصناعية بنسبة 5ر7 %، فيما شهد استهلاك الغاز انخفاضًا في حقول النفط بنسبة 7 % ، ومحطات توليد الكهرباء بنسبة 1.8 %.