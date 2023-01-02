أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء على الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد عامين من خروج المملكة المتحدة من التكتل /بريكست/ .

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "سافانتا" لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أيضا أن البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد وتأثير المملكة المتحدة العالمي والقدرة على التحكم في حدودها قد ازداد سوءا عقب بريكست.

وقال 65 بالمئة من المستطلعين إنه يجب إجراء استفتاء مستقبلي حول إعادة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 بالمائة العام الماضي، على الرغم من أنهم منقسمون بشأن توقيت الاستفتاء، بينما انخفض الذين يرون أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء ثان أبدا من 32 إلى 24 بالمائة.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 54 بالمائة يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارا خاطئا، ارتفاعا من 46 بالمائة العام الماضي، أثناء الذكرى الأولى لخروج بريطانيا من التكتل.

ويرى 56 بالمائة من المستطلعين أن مغادرة الاتحاد الأوروبي جعل الاقتصاد أسوأ (ارتفاعا من 44 بالمائة العام الماضي)، كما يعتقد نصف البريطانيين أن بريكست جعل قدرة المملكة المتحدة على السيطرة على حدودها - وهو تعهد رئيسي لمؤيدي بريكست- أسوأ (50 بالمئة مقارنة ب43 بالمئة في استطلاع العام الماضي).

وقال كريس هوبكنز، من مؤسسة "سافانتا"، إن الكثيرين قد بالغوا في تقدير الفوائد المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "من الصعب أن نتخيل أن التواجد في الاتحاد الأوروبي سيحل أيا من المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد. لكن التصورات مهمة".

وتأتي نتائج الاستطلاع وسط تركيز متجدد على آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم رسميا في 31 يناير 2020.

وفي الأسبوع الماضي، دعت غرف التجارة البريطانية الحكومة إلى النظر مرة أخرى في كيفية تحسين التجارة مع أوروبا ، بعد عامين من الصفقة التي وافق عليها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.