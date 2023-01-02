سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا في صادراتها خلال العام الماضي بأكثر من 6 % غير أنها تكبدت أكبر عجز تجاري لها على الإطلاق.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1ر6% في عام 2022 مقارنة بعام، 2021 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبلغت قيمة الصادرات 9ر683 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أكبر عدد سنوي منذ عام 1956، عندما بدأت البلاد في تجميع البيانات المتعلقة بالتجارة، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وزادت الواردات بنسبة 9ر18% على أساس سنوي إلى 2ر731 مليار دولار العام الماضي، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 2ر47 مليار دولار، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وبحسب الوزارة، يزيد العجز عن ضعف العجز القياسي السابق البالغ 20.62 مليار دولار في عام 1996، وهو أكبر رقم على الإطلاق منذ عام .1956

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انخفضت الصادرات الشهرية بنسبة 9.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 99ر54 مليار دولار.

وزادت الواردات بنسبة 4ر2% على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 59.68 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري الشهري 69ر4 مليار دولار.