أفاد تحليل جديد بأن متاجر السوبر ماركت والبقالة البريطانية سوف تستفيد من خفض في الضرائب بقيمة نحو 550 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن ذلك يأتي بعد إعادة تقييم أكثر من نصف مليون كيان متخصصة في البيع بالتجزئة في إنجلترا وويلز في إطار تعديل أسعار الأعمال الخاضعة لضرائب الممتلكات.

ووجد تحليل لبيانات حكومية رسمية من جانب شركة ألتوس جروب للاستشارات العقارية التجارية أن شركات البقالة سوف تستفيد من تراجع بواقع نحو 10 % في قيمهم نتيجة للتغييرات.

ومن المقرر الآن أن تستند القيم القابلة للتقييم الجديدة التي سوف تشكل أساس معدلات فواتير الأعمال من الأول من نيسان/أبريل 2023 حتى 31 أذار/مارس 2026، إلى بيانات من عام 2021 بعد انتقادات من جانب الشركات بما في ذلك تيسكو، أن القيم السابقة بالية.

ونتيجة لأحدث تعديل، سوف تشهد كبرى متاجر السوبر ماركت تراجع قيمها القابلة للتقييم من 86ر2 مليار جنيه إسترليني إلى43ر2 مليار جنيه إسترليني العام المقبل.

ووفقا لتقديرات ألتوس فأن متاجر البقالة سوف توفر نحو 64ر218 مليون جنيه إسترليني العام المقبل نتيجة لذلك.