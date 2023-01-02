قامت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي برفقة الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري بجولة للوقوف على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول في الكويت (كويت سات 1) في مسرح كلية العلوم المبنى الجنوبي.

بدوره، قال أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د. فايز الظفيري «إننا بصدد الاستعداد لحفل الغد لإطلاق القمر الاصطناعي الأول في الكويت كويت سات1 لتصبح جامعة الكويت صاحبة الانطلاقة والمبادرة العلمية بدعم من المؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحضور جهات ذات صلة بهذا الحدث المشرف لدولتنا الحبيبة»، متمنيا أن يكون هذا الحدث ذا فائدة علمية وواقعية وعملية لتيسير الخدمات وتحقيق الغايات لكل المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون دافعا لمزيد من الإنجازات العلمية بقيادة صرح أكاديمي متميز متمثلا بجامعة الكويت، وبدعم من مؤسسات علمية متميزة لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.