استقبلت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي سفير أوكرانيا د.أولكسندر بالانوتسا، في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية، وهدفت الزيارة إلى مد جسور التعاون بين دولة أوكرانيا وجامعة الكويت.

ورحبت مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي بالسفير الأوكراني، معربة عن مدى احترام المجتمع الكويتي المنفتح على جميع الثقافات، ومشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الأوكرانيين لدراسة اللغة العربية.

وتطلعت د. الفضلي إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات الأوكرانية، وإلى زيادة عدد مقاعد المنح للطلبة الأوكرانيين قدر المستطاع، مضيفة أن جامعة الكويت سوف تنظر فيما يخص التبادل الطلابي بعين الاعتبار، لتأصيل العلاقات بين الثقافتين الكويتية والأوكرانية.

من جانبه، نوه سفير دولة أوكرانيا د.أولكسندر بالانوتسا بأن جامعة الكويت تعد من الجامعات المرموقة في المنطقة، مؤكدا أن سفارة أوكرانيا على أتم الاستعداد لمد جسور التعاون لما فيه من خدمة للعلم والتبادل الثقافي.

وفي ختام اللقاء، قدمت أ.د.الفضلي درعا تذكارية للسفير الأوكراني.