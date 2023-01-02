بشرى شعبان

كشف مدير إدارة الشؤون الإدارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عن اعتماد قرار بيع إجازات موظفي الهيئة من مراقبي شؤون التوظف وتم تحويلها إلى إدارة الشؤون المالية وجار العمل على تحويلها إلى حسابات المستفيدين.

وبين المطيري في تصريح خاص «الأنباء» انه بشأن بيع رصيد الإجازات تم إصدار قرار إداري رقم 808 لسنة 2022 في شهر أغسطس الماضي بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية وتقدم عدد 1175 موظفا وبعد فحص الطلبات والتدقيق تبين استحقاق 851 موظفا تنطبق عليهم الشروط والضوابط وقد تم عرضها على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية كرقابة لاحقة وتم اعتمادها خلال الأسبوع الماضي.

وتوجه المطيري بالشكر إلى مراقبي شؤون التوظف لتعاونهم لتيسير الإجراءات وفق الشروط والضوابط المعمول بها على أن يتم صرفها خلال أيام.

وعن بدء تقييم الموظفين، أوضح انه تم وضع خطة لتقييم الكفاءة للموظفين وتشكيل فريق للإشراف على متابعة إجراءات التقييم.