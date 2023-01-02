أظهرت نتائج مسح حديث أن قطاع التصنيع في الهند أنهى عام 2022 بشكل قوي، حيث ازداد النشاط بأسرع معدل له في أكثر من عامين في كانون الأول/ ديسمبر، جراء تسارع النمو في الإنتاج والطلب.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته وكالة "إس اند بي جلوبال" ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند إلى 8ر57 نقطة في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بـ 55.7 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشير القراءة فوق 50 إلى حدوث توسع في هذا القطاع.

وأوضح المسح أن هذا هو أعلى مستوى يصل إليه مؤشر مديري المشتريات منذ أكتوبر .2020

وفي كانون الأول/ ديسمبر، تعزز نمو المبيعات جراء الطلب المرن، حيث وصل معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ شباط/فبراير .2021

ومن ناحية أخرى، زادت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ وتيرة خلال خمسة أشهر حيث عانت الشركات من أجل تأمين عمل جديد من أسواق التصدير الرئيسية.

وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في ديسمبر، جراء الطلب الإجمالي القوي.

وبحلول نهاية العام، كان منتجو السلع الهندية قد قاموا بتعيين موظفين إضافيين للتعامل مع الأعمال المتراكمة.

وارتفع معدل التوظيف للشهر العاشر على التوالي، لكن معدل توفير الوظائف كان الأبطأ في ثلاثة أشهر.

وتم احتواء تضخم تكلفة المدخلات، لكن أسعار البيع زادت بقوة وبسرعة.