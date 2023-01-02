أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية ارتفاع مبيعات بطاقات اليانصيب في الصين بنسبة 56.6 في المائة عن العام الأسبق، لتصل إلى 51.84 مليار يوان (حوالي 7.44 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر، مدفوعة بالمبيعات القوية لبطاقات اليانصيب الرياضي.

وبحسب الوزارة، قفزت مبيعات بطاقات اليانصيب المُباعة لدعم الصناعة الرياضية بنسبة 94.6 في المائة على أساس سنوي إلى قرابة 38.77 مليار يوان، مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في أواخر نوفمبر الماضي.

وبلغت مبيعات بطاقات اليانصيب لدعم نظام الرعاية الاجتماعية 13.08 مليار يوان الشهر الماضي، بانخفاض 0.8 في المائة عن العام الأسبق.

وفي الشهور الـ11 الأولى من عام 2022، بلغت مبيعات بطاقات اليانصيب في الصين 362.8 مليار يوان، بزيادة 6.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وفقاً للبيانات.

وبحسب قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تستخدم الأموال الممولة من مبيعات البطاقات للنفقات الإدارية ومشروعات الرفاه العام وجوائز اليانصيب./