بشرى شعبان

أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أن الوزارة، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، من بين الجهات الحكومية التي خاطبت ديوان الخدمة المدنية منتصف الشهر الماضي لشمول موظفيها بنظام «الدوام المرن» والتي تسعى الدولة من خلاله إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين بيئة العمل.

وأوضح المصدر أن الوزارة حددت مواعيد الدوام بواقع 7 ساعات يوميا تبدأ من الثامنة صباحا وتنتهي في الرابعة عصرا، «شريطة أن يكون اختياريا للموظفين الراغبين في التمتع بالنظام»، لافتة إلى أن النظام يشمل جميع موظفي الوزارة سواء العاملون داخل إدارات مجمع الوزارات، أو بالوحدات التنظيمية والإدارية الخارجية، لاسيما أن الوزارة تعد من الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد موظفيها البالغين نحو 6500 موظف.

بيع الإجازات

وعلى صعيد آخر بينت المصادر أن فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة في الوزارة، أنجز الكشف الثاني للموظفين مستحقي «البدل» الذي تضمن 500 اسم، متوقعة أن يتم بدء صرف هذه الدفعة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر، أن الصرف سيكون تباعا وعلى دفعات، فور انتهاء الجهات الرقابية، من عملية مراجعة واعتماد كشوفات الموظفين مستحقي البدل، متوقعة أن يتم الانتهاء من الصرف لجميع المستحقين، والبالغ عددهم نحو 3200 مستحق، قبل نهاية يناير الجاري، مشيرة إلى أن المبلغ المتوقع لتغطية بيع الإجازات يتراوح بين 11 و14 مليون دينار، لاسيما في ظل قواعد وشروط الاستحقاق التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيرا، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مر على خدمته 5 سنوات.

وبالنسبة للالتزام بالدوام، اكد المصدر ان الموظفين ملتزمون بالدوام والغائبين بموجب اجازة رسمية، ولم يسجل اي حالة غياب دون مبرر.