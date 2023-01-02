عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة تقوم حاليا بصرف مبالغ بيع الاجازات للموظفين المستحقين.

وأضافت المصادر أنه تم تحويل مبالغ لـ 500 موظفا الى بنك الكويت المركزي تمهيدا لتحويلها للبنوك الاخرى، وانه بنهاية الاسبوع الماضي «قبل عطلة رأس السنة» تم التوقيع على 1320 طلبا وجار العمل لتحويل المبالغ للمستحقين من الوزارة.

ولفتت المصادر إلى انه حاليا يتم تحويل مبالغ رصيد الاجازات للمستحقين، وان الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تحويل المبالغ لجميع المستحقين خلال الفترة القليلة المقبلة.