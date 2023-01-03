كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت بين عدم تجديد رخصة إعلان، واقامة إعلان تعريفي دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لتعديات على أملاك الدولة وطلب إحضار التراخيص والمرفقات الخاصة بالبلدية بعد الكشف عن 75 محلا بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية، القرين، القصور، الشريط الساحلي، ضاحية صباح السالم بالاضافة الى إزالة 15 إعلانا عشوائيا مخالفا بمختلف الأحجام.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.