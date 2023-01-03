أسامة أبو السعود - دارين العلي - عاطف رمضان - آلاء خليفة - عبدالكريم العبدالله - عبدالعزيز الفضلي



شهدت أروقة الوزارات والجهات الحكومية التزاما تاما من الموظفين في أول يوم دوام بعد عطلة رأس السنة الميلادية أمس، حيث حرص الجميع على المجيء إلى الدوام في الصباح الباكر وتوقيع الحضور بالبصمة في المواعيد المحددة، فيما عدا الغيابات الرسمية وفيما يلي التفاصيل:



«العدل» و«الأوقاف»



في وزارتي العدل والأوقاف انتظم الدوام منذ الصباح الباكر في أول يوم عمل بعد عطلة رأس السنة الميلادية، حيث فتحت بصمة الدوام في موعدها المحدد والتزم الموظفون بتوقيع الحضور بالبصمة وانصرفوا الى اعمالهم كل في موقعه.



كما شهدت المحاكم حضورا كبيرا منذ الصباح الباكر من موظفي وزارة العدل استقبالا لمختلف المراجعين والقضايا المختلفة.



وأيضا التزم موظفو وزارة الأوقاف بالدوام منذ ساعات الصباح الأولى ولم تشهد حالات الغياب الا الإعفاءات وفق القانون.



«التربية»



وباشرت قطاعات وزارة التربية ومناطقها التعليمية المختلفة دوامها كالمعتاد أمس خاصة وانها تستعد لاختبارات الفترة الدراسية الاولى لطلبة الصف الثاني عشر والتي ستنطلق غدا الأربعاء.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان نسبة الدوام كانت عادية ولم تسجل اي حالات خارجة الأمر الطبيعي، مشيرة الى التزام الموظفين بالدوام باستثناء من يتمتع بإجازة.



«الكهرباء»



وفي «الكهرباء» قالت مصادر مطلعة إن موظفي الوزارة عادوا أمس الى مكاتبهم بعد إجازة رأس السنة، لافتة الى ان الغيابات في الوزارة جميعها بإجازات رسمية للموظفين ونسبة المداومين فاقت الـ 90%.



وعن المراجعين قالت المصادر إن تراجع اعداد المراجعين يعود للخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الرسمية وتطبيق «سهل» والتي تزيد على 45 خدمة متنوعة من مختلف القطاعات في الوزارة مما ساهم بتقليل عدد المراجعين لأكثر من 75%.



«الصحة»



أيضا كانت وزارة الصحة أمس على موعد مع اقبال من المراجعين مع تواجد كامل للموظفين، والذين بدورهم قاموا بإنهاء معاملات المراجعين.



«الأشغال»



كما تواجد موظفو وزارة الاشغال العامة صباح أمس أمام أجهزة بصمة الحضور في أول يوم دوام بعد العطلة.



وأكدت مصادر في الوزارة لـ «الأنباء» ان الموظفين والموظفات حرصوا على التواجد في مكاتبهم سواء داخل الوزارة او خارجها في مواقع العمل والمنشآت الأخرى.



«السكنية»



ورصدت مصادر لـ «الأنباء» تواجد موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل كثيف أمس في مواقع عملهم، لافتة الى اكتمال العدد في مواقف السيارات الخاصة بالمؤسسة.



«التجارة»



وفي وزارة التجارة والصناعة انتظم الموظفون في أعمالهم وتواجدوا في مكاتبهم أمس باستثناء الموظفين المتمتعين بإجازات خلال هذه الفترة بالتزامن مع عطلة المدارس.



وأشارت مصادر لـ«الأنباء» ان معظم المراجعين اصبحوا ينفذون معاملاتهم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة نتيجة التطور التكنولوجي الذي شهدته مؤخرا.



«الإعلام»



وفي وزارة الإعلام أيضا تواجد موظفوها صباح أمس امام بصمة الحضور في المواعيد المحددة، معلنين بدء العام الجديد بهمة ونشاط، كما حرص الموظفون في باقي المقرات التابعة للوزارة على الانتظام في دواماتهم.



جامعة الكويت



عاد موظفو جامعة الكويت للدوام صباح امس بكل مواقع الجامعة ومختلف ادارتها واقسامها بعد انقضاء عطلة راس السنة الميلادية، كما داوم الطلبة الذين لديهم اختبارات خلال تلك الفترة وخلال جولة «الأنباء» في اروقة جامعة الكويت لاحظنا التزاما من الموظفين بالتواجد في مواقع عملهم.



كما قام عدد من الطلبة باستكمال جداولهم الدراسية في عمادة القبول والتسجيل خلال تواجد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري والقائم بأعمال مديرة القبول سمر العوضي في صالة «زين» للرد على استفسارات الراغبين بالالتحاق في جامعة الكويت، حيث تستمر فتره تقديم طلبات الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني 2023/2022 حتى 10/1/2023 على موقع عمادة القبول والتسجيل.