أصدرت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» تقريرها السنوي الثاني للاستدامة، والذي يستعرض بالتفصيل إنجازاتها الرئيسية في وجهة «البحر الأحمر» خلال العام الماضي والتزامها بالشفافية والمساءلة.



ويأتي هذا التقرير بعد إعلان الشركة مؤخرا عن توسعها من «شركة البحر الأحمر للتطوير» إلى «البحر الأحمر الدولية» في خطوة تعكس مسؤولياتها وطموحاتها المتنامية والنجاحات التي حققتها حتى الآن.

وأشار التقرير إلى استمرار الإشادة الدولية بالشركة لدورها الرائد في مجال التنمية المستدامة في الوقت الذي تواصل العمل فيه على استكمال تحقيق مراحل أساسية من تطوير وجهتيها العالميتين الرائدتين.



وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: بصفتنا أحد المطورين العقاريين لمحفظة مشاريع كبرى طموحة والأكثر تقدما في العالم وفضلا عن كوننا شركة رائدة في مجال التنمية المستدامة، ندرك مدى أهمية الشفافية بالنسبة لأعمالنا، ونؤمن بأن المساءلة تشكل ضرورة أساسية في عالم الأعمال المستدامة اليوم.



وأضاف: نسعى من خلال نهجنا التنموي الرائد، والذي نلتزم من خلاله بمعايير المواطنة العالمية، إلى إرساء نموذج يحتذى به للشركات التي تشاطرنا الأهداف الطموحة ذاتها، ويبين تقرير هذا العام أننا لا نقف عند حدود التعهدات التي قطعناها على أنفسنا، وأننا نستند في تقدمنا إلى إجراءات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.



ونتج عن التقييمات الخارجية لأداء الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أن «البحر الأحمر الدولية» أصبحت أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط يتم تسجيله للحصول على الفئة البلاتينية لشهادة الريادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاصة بالمدن، وحصلت الشركة أيضا على جائزة مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات.



وبهذه المناسبة، قالت د.مريم فيكتشلو، رئيس الحوكمة في «البحر الأحمر الدولية»: يمنح نهجنا التنموي الأولوية للإنسان والطبيعة بالدرجة الأولى، ولا يقتصر التزامنا كشركة على إحداث تأثير إيجابي على البيئة ومجتمعاتنا المحلية فحسب، وإنما يتعداه إلى المشاركة الفعالة مع الجميع لنجاحاتنا والتحديات التي نواجهها، وكذلك إظهار تبنينا للحوكمة الرشيدة لتعزيز مصداقيتنا في مجال «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).



علاوة على ذلك، حصلت «البحر الأحمر الدولية» هذا العام على تصنيف 5 نجوم وفق معايير «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)» لمؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) في فئات مثل السياسات، والموارد، واستخدام المياه، وإدارة النفايات.

وحازت الشركة بذلك لقب «رائد إقليمي في القطاع» تقديرا لآليات «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» القوية التي تعتمدها «البحر الأحمر الدولية» والتزامها بالشفافية.



وأصبحت «البحر الأحمر الدولية» مؤخرا أول شركة تنال شهادة الأيزو 37000 للحوكمة الرشيدة في المملكة، وذلك لالتزامها بأخلاقيات العمل على مستوى الشركة لتحقيق أهدافها المؤسسية.



يشار إلى أن مشروع وجهة البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول عام 2023 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. كما من المقرر افتتاح مشروع «أمالا» أمام الزوار لاحقا في عام 2024.