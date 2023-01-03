جهاد الحميضي: البنك نجح على مدار أكثر من ٨٠ عاماً في اكتساب ثقة وولاء عملائه والحفاظ على موقعه الريادي



تأكيدا لإنجازته العديدة وحضوره القوي في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، حصد البنك الأهلي المتحد 8 جوائز خلال العام 2022، من العديد من الجهات العالمية المرموقة، وتشمل هذه الجوائز قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي.



وتعليقا على هذه الجوائز المرموقة، قالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: يؤكد فوزنا بهذه الجوائز المرموقة استمرار «المتحد» في تحقيق التقدم كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، والحفاظ على موقعه الريادي كأول بنك تأسس في الكويت منذ عام 1941، ونجح على مدار أكثر من 80 عاما في اكتساب ثقة وولاء عملائه.



وأضافت: فخورون بهذه الجوائز التي نعتبرها بمنزلة شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات المالية الدولية المرموقة، ونتاج عملنا الجاد على تقديم باقة من الحلول المصرفية المتميزة والتي نالت ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب عملائنا الكرام، لكونها تلبي طموحاتهم المصرفية، وتتوافق مع احتياجاتهم، مما يعكس التزامنا الدائم تجاههم.



وأوضحت: إن الفوز بهذه الجوائز يؤكد نجاحنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم تجربة خدمات مصرفية متميزة قائمة على دراسة تطلعات العملاء وتقديم خدمات تعبر عن العملاء وتصمم خصوصا للحصول على رضائهم، وتقديم حلول آمنة ومبتكرة لاحتياجاتهم المصرفية، وذلك من خلال عملية فتح حساب سلسة وآمنة والتي لا تستغرق سوى بضع دقائق عبر قنواتنا الرقمية.



وتقدمت الحميضي بالشكر إلى فريق عمل «المتحد»، مؤكدة أن التزامهم وجهودهم المخلصة هي الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتفوق، وحصد الجوائز المرموقة، كما تقدمت بالشكر الى المجلات العالمية المرموقة التي منحتنا هذه الجوائز في اعتراف بنجاح منهجنا المبتكر في الخدمات المصرفية.



واستعرضت الحميضي الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام 2022 على النحو التالي:



أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات



نال البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات في الكويت للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة، وذلك استنادا الى العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات، ومن أبرزها مواكبة البنك لأحدث الحلول في مجال تقنية المعلومات، وقدرة البنك على الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية في التحول الرقمي وتجربة العملاء المصرفية والابتكار والاستدامة للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتطوير فضلا عن حلول أتمتة العمليات المصرفية الآلية، ويعد التميز الملحوظ الذي تتسم به تقنية المعلومات في البنك الأهلي المتحد جزءا من استراتيجية البنك لتوظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية بهدف تزويد عملاءه الكرام بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، في الوقت الذي تمنح عملاءنا السهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهي.



أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت



وفي إشادة مستحقة، أعلن «المتحد» عن فوزه بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2022 على مستوى الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الخامس على التوالي، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.



أفضل تجربة مصرفية للعميل



وكذلك أعلن البنك عن فوزه بجائزة أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك نظرا للإنجازات الملموسة التي حققها البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأدائه المتميز والذي اتضح من خلال القوة والنجاح في الخدمات والمنتجات والتي تتضمن الدردشة النصية، والدردشة عبر الفيديو، وإدارة تحديد المواعيد، وخدمة فتح الحسابات إلكترونيا، والتصميم التفاعلي للموقع الإلكتروني، كما يقدم البنك الأهلي المتحد الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات العميل وتحقق له مردودا إيجابيا وقيمة مضافة.



أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي



وحصل البنك على جائزة «أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة جلوبل فاينانس، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود البنك المتميزة ودوره الفعال في وسائل التواصل من خلال إستراتيجيته الفعالة لجذب وخدمة العملاء من مستخدمي القنوات الرقمية.

ونجاح هذه الاستراتيجية في نمو العملاء الذين يعتمدون عن القنوات الرقمية، فضلا عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بالبنك من خلال فريق من أفضل المتخصصين في هذا المجال، والترويج للمنتجات والخدمات والأنشطة التوعوية والحملات المتميزة التي يتم إطلاقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبنك.

وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه من خلال توفير محتوى تفاعلي مفيد وشيق للمتابعين وربط البنك بالمجتمع من خلال المشاركة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.



أفضل بنك لأنشطة الخزينة



كذلك حصد البنك أفضل بنك لأنشطة الخزينة في الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو المتخصصة في مجال المصارف والشؤون المالية، وذلك تقديرا لأداء البنك المتميز في مجال الخزينة والتي تقوم بدور حيوي في نجاح البنك.

حيث جاء ذلك استنادا إلى عدة معايير، منها حرص إدارة الخزينة في البنك الأهلي المتحد على الحفاظ على السيولة الكافية في البنك، وإبقاء تركيز المخاطر منخفضا وتوسيع نطاق المودعين مع دعم احتياجات مختلف شرائح العملاء.

واستخدام أحدث تقنيات الخزانة، والإدارة القوية للمخاطر، والالتزام بأفضل الممارسات، مع قدرة البنك الأهلي المتحد على مواصلة ريادته في القطاع المصرفي الكويتي.



أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة



كما توج «المتحد» بجائزة أفضل بنك أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2022 من مجلة ميد، والتي تعد أحد أكثر المصادر تميزا واحترافية في تغطية مختلف الأخبار والدراسات والتحليلات في مجال المال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.



وتأتي هذه الجائزة شاهدا على الالتزام المستمر من البنك بتوفير ابتكارات ومنتجات متميزة وغير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

ومن ضمن العوامل التي ساهمت في حصول البنك على هذه الجائزة: الخدمات المبتكرة، والأداء المالي المتميز، وقد جاء فوز البنك بهذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تشمل وضع البنك لإستراتيجيات فعالة لتشجيع عملاء الخدمات المصرفية من الشركات على استخدام خدمات إدارة النقد عبر الإنترنت، ونجاحه في تشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية ما انعكس على نمو قاعدة العملاء الذين يعتمدون على القنوات الرقمية.



أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية



وتأكيدا لمكانته الفريدة كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، حصد «المتحد» جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس، وذلك نظرا إلى ما حققه من تميز في مختلف مجالات عمل الموارد البشرية بدءا من إستراتيجية الموارد البشرية، وما تتضمنه من جذب أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية قدراتها، ونجاح إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد ومباشرة المهام المتعلقة بالتوظيف والتخطيط والتدريب والتطوير وإدارة الأداء، فضلا عن نجاحها في تغيير تقييم الأداء السنوي التقليدي إلى إدارة الأداء المستمر على مدار العام، ما زاد من التواصل بين الإدارة العليا بالبنك والموظفين، وكذلك نجاح إدارة الموارد البشرية في أخذ زمام المبادرة في إدارة التغيير من خلال المشاركة في مبادرة التحول في البنك، مع التركيز على زيادة كفاءة الموظفين في الجوانب المتعلقة بالمهارات المرتبطة بالتطور التكنولوجي.



أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية



كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية - الكويت 2022» أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة «إنترناشيونال بيزنس»، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا، وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر لإلهام البنوك الأخرى في المنطقة لارتباطه برؤية الكويت 2035، ومعيار الأيزو 26000، وأهداف التنمية المستدامة، والتزامه بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكان لبرامج ومبادرات البنك المتميزة دور مهم في اختياره للحصول على الجائزة.



وبالإضافة للجوائز السابقة، حصل «المتحد» على شهادة الأيزو المرموقة - معيار إدارة الجودة ISO 9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطوير وتقديم الخدمات من ALCUMUS، وتعد هذه الشهادة هي معيار إدارة الجودة المعترف به عالميا الذي طورته ونشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقد تم إصدارها بعد مراجعة شاملة وتقييم في الموقع للعمليات والوظائف التجارية مقابل أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات المعيار.