أطلقت شركة عقارات الكويت مؤخرا منتجها الجديد على جزيرة النخلة جميرا «Mansio at Th8»، وهو عبارة عن مجموعة من الشقق الفندقية الراقية، مفروشة ومزودة بخدمات ممتازة.



ويقع Mansio at Th8، وهو جزء من فندق Th8 الأيقوني، على حافة الرمال البيضاء الناعمة والبحار اللازوردية المتلألئة، وهو مصمم بخبرة للعائلة العصرية، ومثالي لمنزل العطلات المثالي أو مسكن مؤقت للمشترين الدوليين.

وسيختبر ملاك الوحدات السكنية العيش في مشروع مطل على شاطئ البحر، والتمتع بوسائل الراحة الفندقية، بما في ذلك الخدمات الانتقائية، وأمن على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى صيانة، ما يوفر للمقيمين أسلوب حياة خال من القلق.

يمكن للصغار الاستمتاع بمسبح الأطفال ومنطقة اللعب المخصصة بينما يمكن للبالغين الاستمتاع بتجربة مرتفعة في نادي الشاطئ Fluid والكبائن المخصصة، أو تناول العشاء في مطعم Envy المطل على الشاطئ المميز والاسترخاء في المسبح الأرضي الذي يتم التحكم بدرجة حرارته.



وقال فهد الشملان، نائب الرئيس للاستثمار والاستحواذ في شركة عقارات الكويت: تستمر شركة عقارات الكويت بالتوسع في تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، خاصة في امارة دبي، والتي تشهد إقبالا متزايدا على شتى أنواع المنتجات والحلول العقارية من مشاريع سكنية وفنادق وشقق وفندقية، وسكن للعمال.

رأينا فرصة ذهبية لتحقيق عوائد مجزية من السوق الاماراتي، فأطلقنا Mansio at Th8 مجموعة فريدة من الشقق الفندقية المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم بإطلالات خلابة على الخليج العربي.



وأضاف: يعتبر Mansio at Th8 إضافة مميزة لجزيرة النخلة جميرا التي تشتهر بعقاراتها الفخمة، التي تشهد ارتفاعا في الطلب على الشقق المطلة على الشاطئ، وتحقق عائدا كبيرا على الاستثمار على المدى الطويل من المشترين الإقليميين والدوليين.