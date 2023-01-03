القاهرة - خلود أبوالمجد



طرحت شركة «AKA» للمنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، البوستر التشويقي الأول لفيلم «رمسيس باريس» الذي تقوم ببطولته الفنان هيفاء وهبي تمهيدا لعرضه في السينما خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث بدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية للعمل مبكرا، وتستعد لطرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة.



وفيلم «رمسيس باريس» بطولة: هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، توزيع «سينرجي فيلمز»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل القصة ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.